Zahlreiche Einlieferungen ins Krankenhaus nach Kolibakterien bei McDonalds in den USA

In den USA wurden zahlreiche Krankheitsfälle in Zusammenhang mit Kolibakterien bekannt. Die meisten von ihnen sind auf Essen von McDonalds zurückzuführen. Mittlerweile wurden die Zwiebeln von Karte genommen, auch Burgerpatties könnten Schuld sein.

Washington – Die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle mit Kolibakterien in den USA, die laut US-Behörden auf den Verzehr eines bestimmten McDonald's-Burgers zurückführen sei, ist auf 75 gestiegen. 42 Erkrankte gaben laut US-Gesundheitsbehörde CDC an, zuvor bei der Fast-Food-Kette McDonald's gegessen zu haben. Mindestens 22 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Taylor Foods, ein Zulieferer von McDonald's, hat mehrere Zwiebel-Produkte aus dem Angebot genommen. McDonald's hat laut Angaben der FDA vorübergehend in zwölf Bundesstaaten den Quarter Pounder und geschnittene Zwiebeln teilweise oder komplett aus dem Sortiment genommen. Am Freitag kündigte das Unternehmen an, in Zukunft keine Zwiebel-Produkte mehr von Taylor Foods beziehen zu wollen.