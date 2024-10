Österreichische Feuerwehr kam zu Hilfe: Hotel-Großbrand mit fünf Verletzten im Allgäu

Ein Vier-Sterne-Hotel im Allgäu stand am Samstag lichterloh in Flammen. Fünf Angestellte wurden verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von vier Millionen Euro.

Balderschwang – Ein Großbrand im Mitarbeiterhaus eines Allgäuer Urlaubshotels in Deutschland hat fünf Verletzte gefordert und nach ersten Schätzungen einen Schaden von vier Millionen Euro verursacht. Die 115 Hotelgäste des Vier-Sterne-Hauses in Balderschwang wurden am frühen Morgen evakuiert, doch blieb das eigentliche Hotelgebäude vom Feuer verschont, wie die Polizei Memmingen anschließend mitteilte. Österreichische Feuerwehrleute unterstützten die Kollegen aus Deutschland.