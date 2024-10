Feuer brach in Keller in Tulfes aus: 44-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung

Im Keller eines Mehrfamilienhauses kam es am Samstag zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Ein Bewohner versuchte, den Brand zu löschen und erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Tulfes – Am Nationalfeiertag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tulfes gerufen. Kurz vor 14 Uhr war im Keller ein Feuer ausgebrochen. Beim Versuch, den Brand zu löschen, erlitt ein 44-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Ansonsten waren keine weiteren Personen im Haus anwesend.