Sainz holt Mexiko-Pole vor Verstappen und Norris

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat sich mit einer Traumrunde die Pole Position für den Großen Preis von Mexiko gesichert. Der Spanier war am Samstag auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez etwa 2.200 m über dem Meeresspiegel klar schneller als Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,225 Sek.) im Red Bull und McLaren-Pilot Lando Norris (+0,314). Austin-Sieger Charles Leclerc im zweiten Ferrari sicherte sich den vierten Startplatz für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1, Sky).

Für Sainz, in Texas zuletzt Zweiter, war es die erste Pole in diesem Jahr und die sechste insgesamt. "Beide Runden in Q3 waren super und nahezu perfekt. Ich bin überglücklich", sagte der 30-Jährige. Auch Verstappen war zufrieden. "Ich bin sehr glücklich, hier in der ersten Reihe zu stehen. Da ist viel möglich", erklärte der Niederländer. Am Vortag hatte der dreimalige Weltmeister noch mit großen Problemen zu kämpfen, für das Abschlusstraining und das Qualifying bekam er einen anderen Motor. Da es einer aus dem erlaubten Pool war, erhielt er keine Strafe.