Palästinenser: Mindestens 45 Tote bei Angriffen in Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Sonntag mindestens 45 Palästinenser getötet worden. Die meisten von ihnen seien im Norden des Küstenstreifens ums Leben gekommen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Unter anderem seien 20 Menschen bei einem Luftangriff auf Häuser in Jabalia getötet worden. Das israelische Militär erklärte, es habe in der Region in den vergangenen 24 Stunden "mehr als 40 Terroristen eliminiert".