"Alma" an der Volksoper: Das Almagam eines Lebens

Alma Mahler-Werfel scheint eine jener Persönlichkeiten zu sein, über die alles, oder zumindest mehr als genug, erzählt ist. Der israelischen Komponistin Ella Milch-Sheriff und ihrem Librettisten Ido Ricklin gelingt an der Volksoper Wien jedoch, einen frischen Blick auf die legendäre Femme fatale des Fin de Siècle zu werfen. "Alma" feierte Samstagabend die umjubelte Uraufführung - und was wäre passender für den Nationalfeiertag als eine Oper über eine der nationalen Ikonen?

Der anfängliche Konflikt zweier Frauen verläuft sich jedoch im Fortgang des Alma-Lebens, das Milch-Sheriff und Ricklin rückwärts erzählen. A Show Biz an den Anfang gleichsam. Zu Beginn steht die von Antisemitismus verbitterte, gealterte Alma in ihren Sympathien für die Nazis. Von hier aus geht es zurück durch die Jahrzehnte, in denen sie Mahler mit Gropius betrügt, Gropius mit Kokoschka, Gropius mit Werfel.