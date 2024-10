Khamenei mahnt nach Angriff Israels zu überlegtem Handeln

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat nach dem israelischen Angriff zu einem überlegten Vorgehen gemahnt. "Wie die Kraft und der Wille des iranischen Volkes dem zionistischen Regime (Israel) verdeutlicht werden sollen, müssen die Verantwortlichen entscheiden", sagte Khamenei laut der Staatsagentur IRNA am Sonntag bei einer Veranstaltung in Teheran. "Es soll das getan werden, was dem Wohl dieses Volkes und Landes entspricht", fügte er hinzu.