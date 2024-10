Netanyahu: Angriff auf den Iran war "präzise und mächtig"

Der Angriff auf den Iran in der Nacht auf Samstag ist nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu "präzise und mächtig" gewesen. Er habe "alle seine Ziele erreicht", sagte der Regierungschef am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung in Jerusalem für die Opfer des Hamas-Massakers am 7. Oktober des Vorjahres. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mahnte nach dem israelischen Angriff zu einem überlegten Vorgehen.