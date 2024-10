Bauernhof in Söll in Vollbrand: Bewohner und Tiere konnten gerettet werden

Das Stallgebäude und Teile des Wohnhauses in Söll standen in Flammen. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.

Söll – In der Nacht auf Sonntag ist in einem Bauernhof in Söll ein Brand ausgebrochen. Innerhalb von kurzer Zeit breiteten sich die Flammen auf den gesamten Stallbereich und auch auf das Dach des angebauten Wohngebäudes aus.