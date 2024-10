Mann schlug in Innsbruck auf über 30 Autos ein: 27-jähriger Verdächtiger festgenommen

Quer durch die Stadt radelte am Nationalfeiertag ein 27-Jähriger und schlug wahllos auf Autos ein. Er konnte festgenommen werden.

Innsbruck – Auf mindestens 30 bis 40 parkende Autos soll ein 27-Jähriger am Samstagabend in Innsbruck eingeschlagen haben, berichtet die Polizei. Mit dem Fahrrad fuhr der Mann offenbar quer durch die Stadt und schlug wahllos mit einem stockähnlichen, metallischen Gegenstand auf Autos ein – vorwiegend auf Scheiben und Außenspiegel.

Dann tauchte er unter. „Eine sofortige, intensive Fahndung verlief vorerst ergebnislos“, heißt es von der Polizei. Betroffen waren zwischen 19.45 Uhr und 20.10 Uhr Fahrzeuge am Fürstenweg, in der Unterbergerstraße, Franz-Fischer-Straße, Sonnenburgstraße und Speckbacherstraße.

Wenige Stunden später wurde der Afghane in der Kaufmannstraße in Pradl wieder dabei gesehen, wie er Autos beschädigte. Dieses Mal konnte die Polizei ihn aber erwischen, im Stadtteil Rossau wurde der Verdächtige festgenommen. Auch die vermutliche Tatwaffe, ein schweres Fahrrad-Faltschloss, wurde sichergestellt. Der 27-Jährige befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam.