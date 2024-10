Spektakulärer Unfall in Kirchbichl: Alkoholisierter 16-Jähriger kam mit 140 km/h ins Schleudern

Kirchbichl – Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am späten Samstagabend in Kirchbichl. Wie durch ein Wunder wurden zwei 16-Jährige dabei nur leicht verletzt. Einer der Jugendlichen entwendete zuvor in Hopfgarten im Brixental ein Auto. Den Schlüssel dazu fand er versteckt am Pkw. Er hatte keinen Führerschein und war laut Polizei erheblich alkoholisiert.