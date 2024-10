Mann in der Steiermark soll Schwangere verletzt und Haus angezündet haben

Graz – Ein 29-Jähriger wird verdächtigt, am Samstag ein Mehrparteienhaus im Bezirk Graz-Umgebung angezündet und seine Lebensgefährtin sowie deren Tochter verletzt zu haben. Darüber hinaus soll er die Frau mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann befand sich mit der 35-Jährigen laut Polizei in einer On-off-Beziehung und soll erst vor zwei Wochen wieder in das Wohnhaus eingezogen sein. Bisher verweigerte er jede Aussage, die Ermittlungen dauerten am Sonntag noch an.