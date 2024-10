Tiroler Geburtstagskind Erler eroberte mit Miedler den zweiten Wien-Titel

Wien – Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Sonntag zum zweiten Mal nach 2022 die Erste Bank Open in Wien gewonnen. Die nur dank einer Wildcard im Bewerb stehenden Österreicher bezwangen die britisch-neuseeländische Paarung Neal Skupski/Michael Venus nach 85 Minuten mit 4:6,6:3,10:1 und holten so gemeinsam ihren siebenten ATP-Titel. Den zweiten en suite nach dem Erfolg in Antwerpen vor einer Woche. Danach bestätigten beide, dass sie nicht mehr gemeinsam spielen.