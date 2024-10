Ist König Charles geheilt? Buckingham-Palast deutet auf Genesung hin

Der Buckingham-Palast verkündet, dass der an Krebs erkrankte britische Monarch sein Reiseprogramm wieder aufnehmen wird.

London – Der britische König Charles III. soll im kommenden Jahr wieder mehr reisen. Der Monarch (75) absolvierte gerade seine erste große Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose, die er im Februar öffentlich gemacht hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (77) besuchte er Australien und den pazifischen Inselstaat Samoa. Im kommenden Jahr solle er wieder sein übliches Pensum an Überseereisen aufnehmen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Charles solle sowohl im Frühjahr als auch im Herbst verreisen, sofern seine Ärzte es absegneten. „Wir arbeiten für das nächste Jahr an einem ziemlich normal aussehenden, vollen Überseereiseprogramm“, zitierte PA einen Vertreter aus dem Buckingham-Palast. Die Reise nach Australien und Samoa habe Charles‘ Geist, Stimmung und Genesung gutgetan.

Der Palast habe kein Update zum Gesundheitszustand des Königs oder seiner Behandlung gegeben, meldete PA. Aber die Nachricht, dass er mehr verreisen solle, lege nahe, dass sein Krebs erfolgreich behandelt werde. Auf der Pazifikreise hatte es in Australien auch Protestaktionen gegeben - eine indigene Senatorin rief im Parlament: „Sie sind nicht mein König!“ Für den König soll die Reise aber ein Bedürfnis gewesen sein. Das kann man unter anderem aus einem Statement des Palasts herauslesen. Gegenüber dem Guardian erklärte ein Mitarbeiter, der König sei „regelrecht aufgegangen“. Seinen Überlebenswillen bekundete der Monarch in einer traditionellen Ava-Zeremonie im Dorf Siumu. Er sagte, er hoffe, „dass er lange genug überlebt, um zurückzukehren.“

Charles‘ älterer Sohn Prinz William erinnert sich indessen in einer neuen Dokumentation an einen Besuch bei der Obdachlosenhilfe mit seiner Mutter Prinzessin Diana zurück. Er sei damals elf oder zehn Jahre alt gewesen. Er habe dort aber gute Gespräche geführt und ihm sei „klargeworden, dass da draußen andere Menschen sind, die nicht dasselbe Leben haben wie man selbst.“ Der Prinz ngagiert sich seit Längerem gegen Obdachlosigkeit, auch mit seinem Projekt Homewards. Er verbrachte auch einmal eine Nacht auf der Straße, um auf das Thema aufmerksam zu machen, und trat als Verkäufer einer Obdachlosenzeitung in Erscheinung. (APA/dpa)