TI-Volleyballerinnen eroberten die Tabellenführung: „Gutes Teamwork“

Die Volleyballerinnen der TI-Axess-volley durften sich am Sonntag in Hartberg über einen 3:1-Erfolg freuen. Bereits am Samstag triumphierte man in Klagenfurt mit 3:1 – Obmann Michael Falkner jubelte über die Tabellenführung in der Austrian Volley League Women freuen: „Wir haben uns mit gutem Teamwork an die Spitze gearbeitet.“ (TT.com)