Stichwahl um das Präsidentenamt in Uruguay

Der neue Präsident Uruguays wird erst in einer Stichwahl gekürt. Im ersten Wahlgang am Sonntag erreichte keiner der elf Bewerber die absolute Mehrheit. In die für 24. November geplante Stichwahl schafften es der Linkskandidat Yamandú Orsi und der Kandidat der Mitte-Rechts-Regierung, Álvaro Delgado. Orsi kam laut den von verschiedenen Fernsehsendern veröffentlichten Hochrechnungen auf 43 bis 44 Prozent der Stimmen, Delgado auf 27 bis 28 Prozent.