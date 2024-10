Stichwahl um das Präsidentenamt in Uruguay wahrscheinlich

Bei den Präsidentschaftswahlen in Uruguay zeichnet sich eine Stichwahl zwischen dem Mitte-Links-Kandidaten Yamandu Orsi und dem konservativen Kandidaten Alvaro Delgado ab. Nach Auszählung von 60 Prozent der Stimmen lag Orsi am Sonntag nach offiziellen Angaben mit 41,5 Prozent vor Delgado mit 28,69 Prozent. Der drittplatzierte konservative Kandidat Andres Ojeda (16,8 Prozent) kündigte bereits seine Unterstützung für Delgado an, sollte er im ersten Wahlgang ausscheiden.