Sturm zieht davon - Weichen für erfolgreiche Saison gestellt

Nach Startproblemen hat Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga immer besser in die Gänge gefunden. Die Saison begann mit einer Niederlage gegen Rapid, mittlerweile führt der Titelverteidiger die Tabelle drei Punkte vor den Hütteldorfern an. Das 2:1 am Sonntag beim LASK bedeutete zum Abschluss der ersten Grunddurchgangs-Hälfte den vierten Meisterschaftssieg in Folge. Trainer Christian Ilzer freute sich nicht nur über den ersten Erfolg seines Teams in der neuen Raiffeisen Arena.