Nach Sprung in Felsböschung gelandet: Skifahrer (61) verletzt sich am Pitztaler Gletscher schwer

Wenns – Sonntagvormittag, gegen 11.05 Uhr war laut Polizei ein 61 Jahre alter tschechischer FIS Master Cup Rennläufer, im Skigebiet Piztaler Gletscher, von der Bergstation Brunnkogel, auf einer blauen Piste talwärts unterwegs. Dabei setzte er an einem Schneewall an einer Schleppliftspur zu einem Sprung an, übersprang die Schlepplifttrasse und landete nach dem Sprung auf der dahinter befindlichen, nicht einsehbaren, aperen Felsböschung.