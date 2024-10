Zwei alpine Notlagen im Wettersteingebirge am selben Tag: Vier Bergsteiger aus Wand gerettet

Leutasch – Zu gleich zwei alpinen Notlagen kam es am Samstag in Leutasch. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 15.12 Uhr zur ersten davon an der sogenannten Schüsselkarspitze im Wettersteingebirge auf etwa 2400 Metern. Ein 44- und ein 61-jähriger Schweizer seilten sich von der Schüsselkarspitze über die Südwand, entlang der Route „Bayrischer Traum“ ab, als sie beim Abseilen keinen Stand mehr gefunden haben und daraufhin einen Notruf absetzten.