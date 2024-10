Bürgermeister und weitere Person in Rohrbach erschossen: Polizei veröffentlicht Fahndungsbild

Rohrbach – Im Mühlviertel in Oberösterreich wurde nach tödlichen Schüssen am Montag nach einem bewaffneten und gefährlichen Mann gefahndet. Der 56-Jährige soll in der Früh zwei Menschen erschossen haben. Zunächst war von einem dritten Toten die Rede gewesen. Die Polizei bestätigte zwei Todesopfer, mit Stand Montagmittag wisse man nichts Anderes, stellte die Behörde klar. Vor dem Mann wurde gewarnt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich tief betroffen. „Diese unfassbaren Taten schocken unser Land. In diesen schweren Stunden sind all unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl bei den Familien und allen Angehörigen“, so Stelzer in einer Aussendung. (APA, TT.com)