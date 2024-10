Zwei Menschen im Mühlviertel erschossen: Suche nach 56-Jährigem geht am Dienstag weiter

Rohrbach – Die Großfahndung der Polizei nach dem 56-Jährigen, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, hat bis Dienstagfrüh keinen Erfolg gebracht. Es fehlte von dem flüchtigen Verdächtigen jede Spur, ein Großaufgebot der Exekutive ist weiter im Einsatz. Ein Opfer ist ein Bürgermeister aus der Region, zum zweiten gab es keine Angaben. Hintergrund der Tat dürfte ein Streit im Jagdmilieu sein. Am Dienstagvormittag will die Polizei in einer Pressekonferenz informieren.