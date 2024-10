Taubenschläge polarisieren in Tirol: Wo es welche gibt, und wo sie geplant sind

In Innsbruck sorgt die geplante Errichtung zweier Taubenschläge für Furore, in Kitzbühel macht man mit einem solchen seit drei Jahren gute Erfahrungen und in Wörgl wäre ein solcher in den Startlöchern.

Innsbruck, Kitzbühel – Geht es um Tauben, dann erweist sich der Mensch doch als scheinheilig. In Weiß gelten die Vögel als edel, Symbol für Frieden und Liebe. Mit Brieflein im Schnabel werden sie als Überbringer von Grüßen und Informationen willkommen geheißen. Als „Ratten der Luft“ sind sie als Keimschleudern gefürchtet, wegen ihrer Hinterlassenschaften in den Städten verhasst.

Um Tauben ranken sich viele Mythen (siehe Faktenbox), und auch in den Tiroler Amtsstuben sind die gurrenden Tiere umstritten: Regelmäßig wird in Gemeinderäten diskutiert, wie man Populationen unter Kontrolle halten kann. Fütterungsverbote, wie sie in den meisten größeren Gemeinden gelten, erweisen sich als nicht ausreichend effektiv. Greifvögel wie Turmfalken kommen mit dem Fressen auch nicht mehr nach. Taubenschläge werden aus Perspektive des Tierschutzes daher als gelindes und erfolgreiches Mittel gesehen. Dabei werden die Tiere artgerecht gefüttert, ihre Eier jedoch entnommen und durch Attrappen ersetzt, damit die Anzahl des Nachwuchses kontrolliert werden kann. Nur: vor der eigenen Haustür haben will ein solches „Hotel“ niemand.

Mythen über Tauben Tauben übertragen Krankheiten. Teilweise falsch: Tauben können bestimmte Krankheiten an Menschen übertragen, genauso wie andere Vögel oder Haustiere wie Hund‘ und Katz’. Wahrscheinlicher ist, dass Tauben Krankheiten an Artgenossen und andere Vögel weitergeben. Stattauben können sich selbst versorgen. Falsch: Sie stammen von domestizierten Zuchttauben ab und wurden von Menschen verbreitet. Sie sind Hilfe bei der Nahrungssuche angewiesen, greifen dabei auch auf unsere Abfälle zurück. Taubenkot ist besonders ätzend. Falsch: Er ist wie bei allen Vögeln. Wenn Tauben nicht artgerecht gefüttert werden (Körner statt Brot!), kann der Säuregehalt höher sein.4. Tauben vermehren sich bei Fütterung stärker. Tauben vermehren sich bei Fütterung stärker. Falsch: Das ganzjährige Brüten ist angezüchtet. Futtermangel führt lediglich dazu, dass schwächere Tauben und Küken anfälliger für Krankheiten werden. Tauben sind treu. Richtig. Paare bleiben ein Leben lang zusammen, zudem sind sie standorttreu. Vergrämungsmaßnahmen sind kaum erfolgreich.

Entsprechend ist das Thema in Innsbruck ein Politikum geworden. Zwar will die Stadt zwei Taubentürme errichten – einen davon laut Bürgermeister Johannes Anzengruber sogar noch heuer. Wo sie stehen sollen, darüber herrscht bis zur endgültigen Projektfreigabe aber Stillschweigen. Zu groß ist offenbar die Sorge vor Gegenwind.

Fakt ist: Tauben sind standorttreu. Die Verlegung eines alten Turms in die Rossau ist vor Jahren entsprechend gescheitert, weil die Tiere doch lieber am alten Wohnort, dem O-Dorf, verbleiben wollten. Infolge nisteten sie sich unter Dächern, auf Balkonen und jedem passenden Schlupfloch ein – wurde ihr „Hotel“ doch abgebaut. Taubendreck und Lärm sorgten dann bei den menschlichen BewohnerInnen für Ärger. Dass einer der beiden neuen Taubentürme aber nahe des O-Dorfs angesiedelt werden wird, liegt daher nahe.

In Wörgl scheiterte es an der Finanzierung

In Wörgl hätte sich der Besitzer des City Centers bereit erklärt, einen Taubenschlag auf dem Dach des Einkaufszentrums zu installieren – finanzieren sollte diesen aber die Stadtgemeinde. Die konnte sich bisher nicht dazu durchringen.

Damit sie vor Mardern und anderen Raubtieren geschützt sind, wurde der Taubenschlag auf Stelzen gestellt. © Tierschutzverein Kitzbühel

„Ein Taubenschlag ist die einzige Lösung für das Taubenproblem“, ist Inge Rauchenecker überzeugt. Die Obfrau des Tierschutzvereins Kitzbühel hat nach eigenen Angaben neun Jahre lang dafür gekämpft, dass die Gamsstadt einen solchen errichten lässt. Geworden ist es dann vor etwas mehr als drei Jahren ein „Nobeltaubenschlag“, wie die 67-Jährige meint. Laut Bürgermeister Klaus Winkler betrugen die Kosten dafür rund 20.000 Euro.

Der Standort nahe des Schwarzsees, rund drei Flugkilometer vom Stadtzentrum entfernt, habe die Tierschützerin anfangs nicht glücklich gestimmt. „Ich habe über Wochen nach und nach mit einer Katzenfalle Tauben eingefangen.“ 25 solche durften dann, gesichert mit einer Voliere, erst mal ihr neues Zuhause erkunden, bevor das „Hotel“ dann für alle geöffnet wurde.

Als Obfrau des Tierschutzvereins Kitzbühel setzt sich Inge Rauchecker für viele Tiere ein. © Rauchecker

„Es ist wie betreutes Wohnen für die Tauben. Sie lieben es“, berichtet Rauchecker von einem Erfolg, den man auch im Rathaus bestätigt. 60 bis 70 Tauben hätten darin Platz, Rauchecker will auch schon Scharen von rund 100 Vögeln beobachtet haben. Alle zwei bis drei Tage werden die Eier entnommen und Gipseier ersetzt. Die echten Eier landen dann im Wald, als Futter für Wildtiere. 80 Prozent des Tages würden die Tiere im Schlag verbringen – „das ist große Entlastung für die Hausbesitzer in der Innenstadt, weil ihre Fassaden nicht mehr so verschmutzt werden.“ Diesen Sommer wurde im Garten des Franziskanerklosters ein weiteres Taubenhaus errichtet.

Im Taubenschlag haben bis zu 70 Vögel Platz. © Tierschutzverein Kitzbühel

Der Taubenschlag ist nicht das einzig furchtbare Mittel – verzeihen Sie das Wortspiel, aber: In einigen Städten, darunter Berlin, will man der Überpopulation mit einer Art Antibabypille für die Taube Herr werden. Richtig gelesen. Konkret wird den Tieren – neben anderen Maßnahmen – ein Mittel ins Futter gemischt, das die Fruchtbarkeit hemmen soll. Aus der für den Tierschutz zuständigen Senatsverwaltung für Verbraucherschutz in Berlin heißt es: „Bei der sogenannten Taubenpille handelt es sich um ein Tierarzneimittel mit dem Wirkstoff Nicarbazin. Bei täglicher Gabe von Nicarbazin wirkt sich dieses bei Vögeln auf die Bildung des Eidotters aus, sodass sich in den Eiern keine Küken entwickeln können.“ In Belgien und Italien werde das Mittel seit Jahren eingesetzt, in den USA und Kanada zur Kontrolle von Tauben und Kanadagänsen verwendet. Und auch in Österreich kam die „Taubenpille“ schon zum Einsatz – etwa in der Stadt Linz.

Dafür muss man den Tauben das Mittel allerdings auch im wahrsten Sinne schmackhaft machen – und das wiederum heißt: Der Mensch füttert sein in Ungnade gefallenes Haustier weiterhin.