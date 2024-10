Alle Augen auf Telfs gerichtet: Kommt das zweite Zentrum für Primärversorgung?

Nach einer bereits umgesetzten Primärversorgungseinheit in Innsbruck sind alle Augen auf Telfs gerichtet: Dort soll nämlich die nächste entstehen.

Telfs – Bereits Anfang des Jahres hat Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) anlässlich der Eröffnung des Primärversorgungszentrums in Innsbruck die Ausschreibung für einen weiteren Standort in Telfs bekannt gegeben. Bislang gab es dazu keine neuen Informationen, doch schon bald könnte Bewegung in die Sache kommen.