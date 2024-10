Spuren bis nach Frankreich: In Strass gestohlene Schneefräse gibt weiter Rätsel auf

Strass i. Z. – Am Montag berichtet die Polizei von einem ungewöhnlichen Vorfall, der sich bereits vor einigen Jahren ereignet haben soll: Im Februar 2015, zwischen 6. und 8., nahm ein vorerst unbekannter Täter bei einer Firma in Buch einen Traktor samt montierter Schneefräse in Betrieb und verließ damit das Firmengelände.

Bereits wenige Tage später, am 9. Februar 2015, wurde das Fahrzeug in München unbeschädigt aufgefunden und auch wieder an den Besitzer retourniert. Erst jetzt konnten Spuren am Traktor sichergestellt werden, die einem 36-jährigen Rumänen zugeordnet werden können.