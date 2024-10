Zehntausende Stellen wackeln: VW will drei Werke in Deutschland schließen

Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen steckt in Schwierigkeiten und muss Einsparungen vornehmen. Betroffen sein sollen drei Werke und zehntausende Arbeitsplätze. Die Belegschaft fürchtet um ihre Existenz, der Betriebsrat will Maßnahmen gegen die „Massenarbeitslosigkeit“ ergreifen.

Wolfsburg – Der Streit um milliardenschwere Einsparungen beim deutschen Volkswagen-Konzern eskaliert. VW will angeblich drei Werke in Deutschland schließen, Zehntausende Stellen wackeln. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo drohte am Montag bei einer Informationsveranstaltung in Wolfsburg vor Hunderten Beschäftigten mit dem Abbruch der Gespräche und warf dem VW-Management vor, die Standorte in Deutschland auszuhungern.

„Der Vorstand steht gegen uns“, sagte Cavallo. Er habe nicht nur Verträge aufgekündigt, sondern alles, wofür die Kultur bei Volkswagen stehe. „Und er spielt somit massiv mit dem Risiko, dass hier bald alles eskaliert. Und damit meine ich, dass wir die Gespräche abbrechen und machen, was eine Belegschaft machen muss, wenn sie um ihre Existenz fürchtet.“

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo bei der Informationsveranstaltung in Wolfsburg. © JULIAN STRATENSCHULTE

Zweite Runde am Mittwoch

Auch die deutsche Gewerkschaft IG Metall verschärfte den Ton. „Diese Rabiatpläne des Vorstandes sind in keiner Weise hinnehmbar und ein Bruch mit allem, was wir in den letzten Jahrzehnten im Unternehmen erlebt haben“, sagte IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Die Gewerkschaft erwarte, dass statt Kahlschlagfantasien von VW am Verhandlungstisch tragfähige Zukunftskonzepte präsentiert würden. „Sollte VW am Mittwoch seinen dystopischen Weg bestätigen, muss der Vorstand mit den entsprechenden Konsequenzen unsererseits rechnen.“ Beide Seiten kommen am Mittwoch zur zweiten Runde der laufenden Tarifverhandlungen zusammen.

So wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir müssen zügig eine gemeinsame und tragfähige Lösung für die Zukunft unseres Unternehmens finden. Markenvorstand Thomas Schäfer

Das Unternehmen erklärte dazu, der Vorstand habe der Mitbestimmung Lösungswege aufgezeigt, die das Unternehmen finanziell robust für die Zukunft aufstellten und damit letztlich Arbeitsplätze sicherten. Angesichts des geschrumpften Marktes habe das Unternehmen ankündigen müssen, Werksschließungen ohne aktives Gegensteuern nicht mehr ausschließen zu können. Markenvorstand Thomas Schäfer sagte, die Kosten an den deutschen Werken seien um ein Viertel bis die Hälfte höher als das, was sich das Unternehmen vorgenommen habe. „So wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir müssen zügig eine gemeinsame und tragfähige Lösung für die Zukunft unseres Unternehmens finden.“ Das Unternehmen werde am Mittwoch konkrete Vorschläge zur Senkung der Arbeitskosten machen.

📽️ Video | VW rechtfertigt Sparkurs

Europäischer Automarkt schrumpft

Einig sind sich beide Seiten darin, dass Volkswagen derzeit in Schwierigkeiten steckt. „Fakt ist: Die Lage ist ernst und die Verantwortung der Verhandlungspartner ist enorm“, sagte Personalvorstand Gunnar Kilian laut Mitteilung. Das Unternehmen verweist auf den geschrumpften europäischen Markt, auf dem derzeit zwei Millionen Autos jährlich fehlten – davon entfielen auf VW ungefähr 500.000. Die Rendite liegt weit unter der Zielmarke von 6,5 Prozent. „Wir haben heftige Probleme. Dem müssen wir bei Volkswagen begegnen“, sagte auch Cavallo.

Es muss jetzt um Beschäftigungssicherung gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz

Management und Arbeitnehmer lägen nicht bei der Analyse der Probleme auseinander, aber meilenweit bei der Antwort. „Und diese Probleme sind auch ein Thema für die Politik“, sagte sie. „Auch die muss mal endlich aufwachen.“ Es reiche nicht nur, zu sagen, man stehe auf der Seite der Belegschaft. „Wir brauchen einen umfassenden Plan aus der Politik, wie die Elektromobilität endlich zum Fliegen kommt. Und ich sage: Wir brauchen darüber hinaus auch einen Masterplan für den Industriestandort Deutschland.“ Ein Regierungssprecher sagte, es sei bekannt, dass das Unternehmen in einer schwierigen Lage sei. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz dringe darauf, dass die Fehler der Vergangenheit nicht zulasten der Beschäftigten gehen dürften. „Es muss jetzt um Beschäftigungssicherung gehen.“

„Zehntausende in die Massenarbeitslosigkeit“

Der Betriebsrat hatte zeitgleich die Mitarbeiter in den deutschen VW-Werken über die Pläne des Unternehmens informiert. Demnach wolle Volkswagen mindestens drei Werke in der Bundesrepublik schließen, Zehntausende Arbeitsplätze seien in Gefahr. Die verbliebenen Standorte sollten geschrumpft werden, indem Produkte, Stückzahlen, Schichten und ganze Montagelinien herausgenommen würden.

Cavallo sprach von einem Aushungern. „Niemand von uns hier kann sich noch sicher fühlen.“ Der Vorstand meine seine Pläne ernst. „Das ist der Plan des größten deutschen Industriekonzerns, in seiner Heimat Deutschland den Ausverkauf zu starten. Es ist das feste Vorhaben, die Standortregionen ausbluten zu lassen. Und es ist die klare Absicht, Zehntausende Volkswagen-Beschäftigte in die Massenarbeitslosigkeit zu schicken.“

Keine Aufträge mehr

Die Betriebsratschefin verwies insbesondere auf das Werk in Osnabrück, aus dem Porsche zuletzt den Auftrag für den elektrischen 718er abgezogen hatte. „Der Vorstand hält sich nicht an Absprachen, selbst an die aus der Planungsrunde nicht, deren Wert hier im Konzern nicht höher hängen kann“, kritisierte sie. In Osnabrück werden derzeit Aufträge für die Sportwagenmodelle 718 Cayman und Boxster abgearbeitet, die über die Produktionskapazitäten im Porsche-Hauptwerk Stuttgart Zuffenhausen hinausgehen. Die Modelle sowie das VW-Fahrzeug T-Roc Cabrio, laufen bis Frühjahr 2026 aus – ab dann hat das Werk in Osnabrück keine Aufträge mehr.

Zuletzt zog Porsche den Auftrag für den elektrischen 718er ab. © DPA