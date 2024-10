Wohnraum muss finanzierbar sein

Es kündigt sich eine Verschärfung der Wohnungsknappheit an. Diese Entwicklung treibt die Wohnungspreise weiter in die Höhe, warnt Patrick Weber, Innungsmeister Bau in der WK Tirol. Es gilt gegenzusteuern.

Im ersten Quartal 2024 wurden so wenige Baubewilligungen erteilt wie seit mindestens 14 Jahren nicht mehr. „Die Auftragslage der Architektur- und Planungsbüros ist zum Teil besorgniserregend. Was heute nicht geplant wird, kann morgen nicht genehmigt und in der Folge nicht gebaut werden“, warnt Patrick Weber. Die Vorlaufzeiten für Bauprojekte in Tirol betragen derzeit mehr als drei Jahre. Diese Prozesse müssen deutlich beschleunigt werden, um der Wohnungsknappheit zu begegnen.