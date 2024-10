Steckten auf 2000 Metern im Nebel fest: Österreicherin und Kinder mit Heli geborgen

Pontebba – Eine 45-jährige Österreicherin und ihre zwölf und 16 Jahre alten Kinder sind am Montag von der Alpinrettung von Pontebba im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Sie steckten in dichtem Nebel auf 2000 Meter Höhe am Rosskofel (Monte Cavallo) nahe Pontebba fest, wie die Retter berichteten.