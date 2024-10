Guterres warnt vor "verheerenden Folgen" des UNRWA-Verbots

Das Palästinenserhilfswerk UNRWA muss seine Arbeit in Israel im kommenden Jahr einstellen. Das israelische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das der Organisation die Tätigkeit auf israelischem Staatsgebiet untersagt - womit sie auch ihre Einsätze in den Palästinensergebieten kaum fortsetzen kann, weil Israel die Grenzübergänge kontrolliert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte vor "verheerende Folgen für palästinensische Flüchtlinge" im besetzten Gebiet.

Das wäre "inakzeptabel", betonte Guterres. Es gebe keine Alternative zu UNRWA. Das Verbot würde der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts sowie Frieden und Sicherheit in der gesamten Region schaden. Guterres bezeichnet die UNRWA als "unverzichtbar" und kündigt an, die Angelegenheit vor die UN-Generalversammlung zu bringen.

Dennoch stimmten 92 Abgeordnete der Regierung und Opposition in der Knesset - die insgesamt 120 Sitze hat - für das Vorhaben. Die Befürworter des Verbotes begründeten das Gesetz mit dem Vorwurf, dass einige UNRWA-Mitarbeiter in den Hamas-Überfall auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 verwickelt gewesen seien.