Deutsches Außenamt bestellt Irans Botschaftsleiter ein

Das deutsche Außenamt hat am Dienstag den Leiter der iranischen Botschaft in Berlin ins Außenministerium zitiert, um gegen die Hinrichtung des deutsch-iranischen Doppelstaatsbürgers Jamshid Sharmahd zu protestieren. "Wir haben unseren scharfen Protest gegen das Vorgehen des iranischen Regimes übermittelt & behalten uns weitere Maßnahmen vor", teilte das Ministerium auf X mit.

Parallel dazu habe der Botschafter in Teheran beim iranischen Außenminister auf das Schärfste gegen die Ermordung Sharmahds protestiert, hieß es weiter. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock habe zudem Botschafter Markus Potzel im Anschluss zu Konsultationen nach Berlin zurückberufen.

Sharmahd wurde trotz internationaler Kritik an dem Todesurteil wegen Terrorvorwürfen am Montag hingerichtet. Wie das offizielle Justizportal Misan bekannt gab, erfolgte die Exekution Montagfrüh. Deutschland hatte die Aufhebung des Urteils gefordert. Irans Justiz verweigerte bis zuletzt konsularischen Zugang - ein übliches Vorgehen bei Gefangenen mit iranischer Staatsbürgerschaft.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock verurteilten die Hinrichtung - wie Scholz betonte - "auf das Schärfste". Der deutsche Kanzler sprach in einem Post auf der Plattform X von einem "Skandal". "Jamshid Sharmahd hat nicht einmal die Gelegenheit erhalten, sich im Prozess gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu verteidigen", unterstrich Scholz. Er sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Gazelle Sharmahd, die Tochter des Deutsch-Iraners, forderte Beweise für den Tod ihres Vaters und eine "schwere Strafe" für den Iran. Auf X erklärte sie am Montag, sie warte darauf, die US- und die Bundesregierung zu sprechen und zu prüfen, ob diese Beweise für die Hinrichtung ihres Vaters haben. Sie forderte die "sofortige Rückkehr meines Vaters (tot oder lebendig)" und eine "schwere Strafe für die Mörder des islamischen Regimes".

Sharmahd wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren, wuchs in Deutschland auf und lebte zuletzt in den USA. Von dort aus setzte sich auch seine Tochter Gazelle vergeblich für die Rettung ihres Vaters ein. Weder flehende Appelle noch politischer Druck zeigten Wirkung.