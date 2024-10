Iran verteidigt Hinrichtung von Deutsch-Iraner

Sharmahd wurde trotz internationaler Kritik wegen Terrorvorwürfen am Montag hingerichtet. Wie das offizielle Justizportal Misan bekannt gab, erfolgte die Exekution Montagfrüh. Deutschland hatte die Aufhebung des Urteils gefordert. Irans Justiz verweigerte bis zuletzt konsularischen Zugang - ein übliches Vorgehen bei Gefangenen mit iranischer Staatsbürgerschaft.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock verurteilten die Hinrichtung - wie Scholz betonte - "auf das Schärfste". Der deutsche Kanzler sprach in einem Post auf der Plattform X von einem "Skandal". "Jamshid Sharmahd hat nicht einmal die Gelegenheit erhalten, sich im Prozess gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu verteidigen", unterstrich Scholz. Er sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Gazelle Sharmahd, die Tochter des Deutsch-Iraners, forderte Beweise für den Tod ihres Vaters und eine "schwere Strafe" für den Iran. Auf X erklärte sie am Montag, sie warte darauf, die US- und die Bundesregierung zu sprechen und zu prüfen, ob diese Beweise für die Hinrichtung ihres Vaters haben. Sie forderte die "sofortige Rückkehr meines Vaters (tot oder lebendig)" und eine "schwere Strafe für die Mörder des islamischen Regimes".

Auch das österreichische Außenministerium verurteilte die Hinrichtung durch das iranische Regime "auf das Schärfste". Diese ultimative Strafe sei "unverhältnismäßig, unmenschlich und entwürdigend und müsse ein für alle Mal abgeschafft werden". "Wir fordern den Iran auf, alle Hinrichtungen zu stoppen!", hieß es in dem Post weiter. Auch EU-Chefdiplomat Josep Borrell verurteilte die Hinrichtung scharf. Die EU erwäge "Maßnahmen" als Reaktion, schrieb er auf X.

Ein Revolutionsgericht hatte Sharmahd im Frühjahr 2023 wegen Terrorvorwürfen verurteilt. Hintergrund dürfte sein Engagement in der iranischen Exil-Oppositionsgruppe "Tondar" (Donner) sein. Die iranische Staatsführung wirft der monarchistischen Organisation vor, für einen Anschlag im Jahr 2008 in der Millionenstadt Schiras mit mehreren Todesopfern verantwortlich zu sein. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Sharmahds Familie wies die Anschuldigungen vehement zurück.

In blau gestreifter Gefangenenkleidung, wie sie im Iran üblich ist, saß Sharmahd vor Gericht. Kritiker bezeichneten den Prozess als grob unfair - Sharmahd durfte keinen eigenen Anwalt wählen, und sein Aufenthaltsort blieb bis zuletzt unbekannt. Geständnisse, die im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurden, könnten unter Folter erzwungen worden sein. Der Deutsch-Iraner war im Sommer 2020 unter mysteriösen Umständen während einer Reise aus Dubai in den Iran verschleppt worden; mehrere Berichte sprechen von einer Entführung durch den iranischen Geheimdienst. Seitdem saß er in Isolationshaft. Den Vorsitz im Sharmahd-Prozess hatte Abolghassem Salawati, auch bekannt als "Richter des Todes", der von den USA und der Europäischen Union mit Sanktionen belegt wurde.