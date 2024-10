Die Angst vor dem Ausweichverkehr in Wattens, falls das Zentrum autofrei wird

Nicht nur Unternehmer, auch Anrainer in Wattens äußern schwere Bedenken gegen eine mögliche autofreie Zone am zentralen Kirchplatz. Sie fürchten, dass die ohnehin überlastete Bahnhofstraße den Ausweichverkehr schlucken muss. Schon durch die jetzige baustellenbedingte Sperre am Kirchplatz habe sich die Situation weiter verschärft. Sogar eine Demo steht nun im Raum.