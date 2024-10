Deshalb werden jetzt tausende Tickets der Oasis-Tournee storniert

Zwei große Ticketagenturen sagen dem Preiswucher den Kampf an – sehr zum Leidwesen jener Oasis-Fans, die ihre Karten auf Wiederverkaufsseiten erstanden haben.

London – Schlechte Nachrichten für Tausende Oasis-Fans: Auf inoffiziellen Wiederverkaufsseiten erstandene Tickets für die ausverkaufte Comeback-Tournee der britischen Popband kommenden Sommer werden storniert. "Die Ticketagenturen Ticketmaster und See Tickets werden in den nächsten Wochen mit der Stornierung von Tickets beginnen, bei deren Verkauf gegen die für die Tournee eingeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen wurde", sagte ein Sprecher am Montag.