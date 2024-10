50 Personen unter Polizeischutz: Suche nach Doppelmörder im Mühlviertel weiter ohne Ergebnis

Nach dem Doppelmord am Montag im Mühlviertel gelangen immer mehr Details ans Licht. Die beiden Getöteten hatten den Verdächtigen heuer angezeigt. Im Bezirk wurde vorübergehend ein Jagdverbot erlassen. Die Suche musste am Dienstag ergebnislos abgebrochen werden.

Rohrbach – Die Großfahndung der Polizei nach Roland Drexler, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, ist bis Dienstagabend ohne Ergebnis geblieben. Laut Obduktionsergebnis starben beide Männer durch Kopfschüsse. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Gesuchte sehr, sehr gefährlich ist“, so Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger. 50 Personen stehen derzeit unter Polizeischutz. Als Tatmotiv werden jagdrechtliche Streitigkeiten angenommen.

Montagfrüh war gegen 8.25 Uhr ein Notruf eingegangen, dass ein Schuss gefallen sei, schilderte Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamtes in einer Pressekonferenz am Dienstag den Ablauf. Daraufhin wurde die Leiche des ersten Opfers, eines 64-jährigen Bürgermeisters aus der Region, in der Ortschaft Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden) gefunden.