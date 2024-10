„Schwimmende Müllinsel“: Scherz von Comedian über Puerto Rico belastet Trumps Wahlkampf

Bei einem Wahlkampfauftritt in New York hat Donald Trump zahlreiche Unterstützer für sich auftreten lassen. Ein rassistischer Ausfall eines Comedians sorgte für Kritik – auch bei bekannten Republikanern.

Trumps Wahlkampfteam distanzierte sich schnell von Hinchcliffes Worten. „Dieser Scherz spiegelt nicht die Ansichten von Präsident Trump oder der Kampagne wider“, hieß es in einer Stellungnahme noch am Sonntag. Der Ex-Präsident selbst äußerte sich nicht direkt dazu.

Auch der katholische Erzbischof Roberto González Nieves aus Puerto Rico forderte eine persönliche Entschuldigung von Trump. Ähnlich äußerte sich in einer Fernsehsendung auch der örtliche Chef der Republikanischen Partei, Ángel Cintrón. Die Empörung könnte Folgen für den Wahlausgang haben: Allein im besonders hart umkämpften und wichtigen Bundesstaat Pennsylvania leben nahezu 500.000 Puerto-Ricaner. Harris' Wahlkampfteam griff die Kontroverse umgehend in einem Video auf.

Bei einem Auftritt in Georgia am Montag sagte Trump unterdessen fälschlicherweise, dass er und seine Anhänger von der Gegenkandidatin Kamala Harris pauschal „Nazis“ genannt würden. „Ich bin kein Nazi. Ich bin das Gegenteil von einem Nazi“, sagte Trump. Über Harris sagte er hingegen: „Sie ist eine Faschistin.“ Auslöser waren Äußerungen von Trumps einstigem Stabschef John Kelly, der in einem Interview der New York Times sagte, der Ex-Präsident erfülle für ihn die Definition eines Faschisten. Danach beantwortete Harris in einem Gespräch beim Nachrichtensender CNN positiv die Frage, ob sie Trump ebenfalls für einen Faschisten halte.