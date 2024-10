Bei VW drohen Streiks, in deutscher Autobranche wackeln 140.000 Jobs

Harte Sparpläne sorgen für Unmut bei der Volkswagen-Belegschaft. In Deutschland wird auch 2025 kein Wachstum erwartet.

Wolfsburg – Bei Volkswagen stehen die Zeichen auf Sturm. Der Konzern plant laut Betriebsrat mindestens drei Werke in Deutschland zu schließen, zudem wackeln Zehntausende Jobs und es drohen massive Gehaltskürzungen. Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo warnte den Vorstand bereits vor einer Eskalation und kündigte Widerstand gegen die Sparpläne an. Die Friedenspflicht endet bei VW Ende November, danach sind auch Streiks möglich.

Schon heute kommen Konzern und die Gewerkschaft IG Metall zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde über den VW-Haustarif zusammen. Bereits in der ersten Runde im September hatte VW die Forderungen der IG Metall nach sieben Prozent Erhöhung zurückgewiesen und stattdessen auf Einsparungen gedrängt.

Aber nicht nur bei VW kriselt es. Der Umbau zur Elektromobilität kostet einer Studie zufolge in den kommenden zehn Jahren in der deutschen Autobranche weitere 140.000 Arbeitsplätze. Betroffen seien zahlreiche Berufe, etwa in der Metallbearbeitung oder im Maschinenbau, teilte der Branchenverband VDA zu einer aktuellen Prognos-Studie mit. Seit 2019 seien schon etwa 46.000 Arbeitsplätze gestrichen worden.