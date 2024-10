Neues Buch: Eine "Wahrnehmungsgeschichte" des Klima

Im Schlusskapitel plädiert Horn "für einen Wandel dessen, was Klima für uns ist". Es brauche "dringend neue Vorstellungen davon, was es heißt, sich im Klima zu situieren", um den notwendigen Einklang mit der Natur selbstverständlich zu machen. Im Gegensatz zum Soziologen und Philosophen Bruno Latour, der dafür den Begriff "Erdverbundenheit" eingeführt hat, schlägt sie vor, dieses Einheitsgefühl "Luftverbundenheit" zu nennen. Was damit gewonnen wäre, bleibt unklar, doch wie es Eva Horn am Ende ihres Buches formuliert, wenn sie von einem "Weltverhältnis, das reich, kreativ und sinnlich" ist, klingt es so paradiesisch wie poetisch: "Luftverbunden zu sein, bedeutet, in einer Welt zu sein, in der alles fließt, aber nichts verlorengeht, in der alle einen Atem teilen, gemeinsam wirbelnd in der Strömung des Luftmeers."