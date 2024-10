Dritter Tag Ausnahmezustand nach Bluttaten im Mühlviertel

Auch in der Nacht auf Mittwoch hat die Großfahndung nach dem, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, keine konkrete Spur gebracht. Nach wie vor würden unzählige Hinweise eingehen, denen allen nachgegangen werde und die vom Einsatzstab in der Landespolizeidirektion Linz abgearbeitet werden, gab die Polizei-Pressestelle in der Früh auf Anfrage ein kurzes Update.