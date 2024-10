75 Millionen Euro später: Geht sich die Öffnung des Arlbergtunnels aus?

St. Anton, Klösterle – Seit sechseinhalb Monaten ist er gesperrt. Und genauso lang müssen Fahrzeuge über den 1793 Meter hohen Arlbergpass ausweichen. Der Arlbergtunnel stellte Autofahrer in diesem Sommer einmal mehr auf eine Geduldsprobe. In der wichtigen Ost-West-Verbindung wurde den zweiten Sommer in Folge die Fahrbahn saniert.

Noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Sowohl in der Röhre als auch an der neuen Mautstelle in St. Jakob wird gearbeitet, bestätigt Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl. Wird sich damit eine Öffnung am 22. November ausgehen? „Wir sind im Zeitplan", sagt er. „Nach derzeitigem Stand können wir den Tunnel wie vorgesehen freigeben." Aktuell laufen Restarbeiten, unter anderem an der Entwässerung und an Querschlägen. Die Erneuerung der Fahrbahn wurde hingegen bereits abgeschlossen. „Im November werden die Sicherheitseinrichtungen im Tunnel auf Herz und Nieren getestet, damit sie den gesetzlichen Richtlinien entsprechen." Einsatzbereit muss auch die neue Mautstelle sein. Holzedl spricht noch von umfangreichen Arbeiten. Auch sie muss am 22. November funktionieren.