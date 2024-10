Erneut leichtes Erdbeben in Tirol – diesmal in Fulpmes

Fulpmes – In Tirol wurde am Mittwoch erneut ein leichtes Erdbeben registriert, dieses Mal südlich von Fulpmes. Das Beben um 5.29 Uhr hatte eine Magnitude von 2,6. Bei dieser Stärke sind keine Schäden an Gebäuden zu erwarten und es wurden auch keine bekannt, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria). Am Montagabend war aus dem Raum Schwaz ein leichtes Erdbeben der Magnitude 2,8 gemeldet worden. (TT.com)