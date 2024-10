35-Jähriger in Innsbruck von vier Personen brutal attackiert und ausgeraubt

Innsbruck – Zu einer Gewalttat kam es am Dienstagabend in Innsbruck. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 35-jähriger Mann gegen 21.45 Uhr am Klara-Pölt-Weg von vier unbekannten, männlichen Personen attackiert und dabei durch Fußtritte und Faustschläge am Kopf und am Rumpf schwer verletzt.