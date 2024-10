Tirolerin Reinalter mischt mit 64 Jahren in der Boccia-Weltspitze mit

Innsbruck – „Jein“: So lautet die Antwort von Beate Reinalter (64), Obfrau des Innsbrucker Boccia-Vereins ESK Tivoli, auf die Frage, ob sie ihre erfolgreiche internationale Karriere beenden wolle: „Ich habe es mir überlegt. Aber derzeit muss ich die Jungen noch ein wenig an die Kandare nehmen.“ Und das Feuer brennt ohnehin immer noch – Platz fünf zuletzt bei der WM in der Türkei legt darüber ein beredtes Zeugnis ab.

Das beste WM-Ergebnis in der Karriere der Innsbruckerin kann sich sehen lassen: „Ausgeschieden bin ich gegen die spätere Weltmeisterin aus Argentinien.“ Zudem war Reinalter als Fünfte beste Europäerin: „Ich bin stolz auf meine Leistung.“ Ehrgeiz und Leidenschaft für den Sport sind es auch, die die achtfache Großmutter weiter antreiben. Und der Gedanke an die nächste Generation: „Diese ist generell ein Problem.“ Dabei ist der ESK Tivoli, einer von sechs Vereinen in Österreich, im Nachwuchsbereich so gut aufgestellt wie kein anderer – auch darauf ist Obfrau Reinalter, gleichzeitig Nationaltrainerin, stolz: „Der Aufwand zahlt sich aus.“