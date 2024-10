Von Autofahrerin gerammt: 16-jähriger Mopedlenker bei Kollision in Imst verletzt

Imst – Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr war eine 56-jährige Österreicherin mit ihrem Wagen auf der Langgasse in Imst bergwärts unterwegs. Die Frau wollte in weiterer Folge nach links in den Kapellenweg einbiegen. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit einem talwärts fahrenden 16-jährigen türkischen Mopedlenker.