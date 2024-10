Mach Dich sichtbar – mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Wie wird man also richtig sichtbar? Es ist nicht das Licht allein, das ausschlaggebend ist, sondern der Kontrast zur Umgebung, der dunkelgekleidete Personen besser sichtbar macht. Dabei spielt die Kleidung eine wichtige Rolle: Hell gekleidete Personen werden in der Dunkelheit von Autofahrerinnen und Autofahrern wesentlich früher erkannt als Personen in dunkler Kleidung. Wer auf dunkle und gedeckte Farben nicht verzichten möchte, kann sich mit reflektierenden Bändern, Buttons und Anhänger behelfen und sichtbar machen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit reflektierenden Elementen an ihrer Kleidung aus bis zu 150 Metern Entfernung erkennbar sind, ohne Leuchtmittel nur 30 Meter.