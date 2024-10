Pilz und Schubert klettern auf den Spuren von James Bond

Lago di Vogorno – Für viele Fans ist es der beste Stunt der Bond-Geschichte: jene Szene, als sich 007 in „Goldeneye“ im freien Fall die Verzasca-Staumauer am Lago di Vogorno hinunterstürzt.

Die besten Kletterer der Welt drehen diese Woche den Spieß um und versammeln sich im Tessin zum adrenalingetränkten Mehrseilenevent: Dabei liefern sich Szenestars wie Österreichs Olympiamedaillengewinner Jessica Pilz und Jakob Schubert in parallelen 180-m-Routen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ausgewählten Mitstreitern.

Das Ganze nennt sich Red Bull Dual Ascent und wird am 2. November per Livestream übertragen. Erstbegeher Sebastian Landeros: „Wenn du schwierigste Züge in einer Höhe von 150 m machen musst, schnellt das Adrenalin hoch.“ (m.i.)