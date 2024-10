Krimi-Preis für einen wahnwitzigen Roman über die Täuschung

Wien – Der fünfzehnte Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur geht an Heinrich Steinfest. Der 63-jährige Autor – geboren in Albury, Australien, aufgewachsen in Wien und seit langem in Deutschland daheim – wurde am Dienstag für seinen Roman „Gemälde eines Mordes“ ausgezeichnet. Der Leo-Perutz-Preis ist mit 5000 Euro dotiert.