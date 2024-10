Papa Verstappen kontert Rüpel-Kritik: „Max ändert nicht seinen Fahrstil“

Sao Paulo – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird seine Fahrweise auch nach den beiden Strafen zuletzt beim Großen Preis von Mexiko nicht ändern. Das kündigte sein Vater Jos Verstappen in der niederländischen Zeitung De Telegraaf an. Die Kritik am Verhalten auf der Strecke beeinträchtige den Red-Bull-Piloten auch nicht. „Das lässt Max über sich ergehen. Wir können stundenlang darüber sprechen, aber es macht keinen Unterschied“, sagte Jos Verstappen.