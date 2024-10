Rat- und Sprachlosigkeit: So ist die Situation nach der Bluttat in Rohrbach vor Ort

Rohrbach – Zwei Tage nach dem Gewaltverbrechen mit zwei Toten im Mühlviertel herrschte in Altenfelden im Bezirk Rohrbach am Mittwoch Rat- und Sprachlosigkeit. Bei einem Lokalaugenschein der APA wirkte es sehr ruhig – aber so sei es in dem 2200 Seelen-Ort an einem normalen Vormittag unter der Woche meist, sagen die Einheimischen. Auffällig war, dass trotz Sonnenschein und Herbstferien kaum Kinder im Ortskern zu sehen waren.