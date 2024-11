Junger „U-Bahnsurfer“ nach Unfall in Wien tot, 18-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Wien – Drei Tage nach dem folgenschweren Unfall in Wien-Hietzing bei der U-Bahn-Station Schönbrunn ist ein 17-Jähriger im Traumazentrum Meidling seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtete der ORF Wien am Samstag unter Berufung auf Informationen des Traumazentrums. Dieses bestätigte am Nachmittag das Ableben des Jugendlichen, er sei bereits am Freitag verstorben. Sein 18-jähriger Freund ringt im Wiener AKH weiter um sein Leben.

Die jungen Männer waren am Dienstagnachmittag am Dach eines aus Hütteldorf kommenden U4-Zuges mitgefahren und gegen eine Fußgängerüberführung geprallt. Ein 16-Jähriger, der ebenfalls an der waghalsigen Aktion beteiligt war, kam mit leichten Blessuren davon, ein 13-jähriger Bursch blieb unverletzt. Die zwei Tschechen und zwei Österreicher waren am Dienstag kurz nach 16.00 Uhr auf das Dach einer U4-Garnitur geklettert, um dort auf der U-Bahn zu "surfen". Die beiden Tschechen schlugen daraufhin bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn bei einer Fußgängerbrücke an.