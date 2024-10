Radfahrerin (49) bei Vollbremsung in Innsbruck gestürzt, Beteiligter fuhr davon

Innsbruck – Am Mittwochnachmittag kam in Innsbruck eine 49-jährige Radfahrerin zu Sturz. Die Frau war gegen 14.25 Uhr auf der Schöpfstraße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung mit der Peter-Mayr-Straße fuhr, ihren Angaben nach, ein männlicher Radfahrer von Norden in den Kreuzungsbereich. Dabei soll er die dortige Stopptafel missachtet haben.